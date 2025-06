La maturità di Kimi Antonelli | Più emozionato per l' esame che per una gara di Formula 1

La tensione e l’entusiasmo di Kimi Antonelli, giovane talento della Formula 1, si manifestano anche tra i banchi di scuola. Mentre affronta la sua maturità, l’attenzione si sposta dalla pista alle aule, dimostrando che anche i campioni più veloci devono affrontare le sfide di ogni giorno. La sua emozione, più forte dell’ansia di un esame, ci ricorda che il vero successo nasce dall’equilibrio tra passione e dedizione.

Bologna, 18 giugno 2025 – “Mi ha detto di essere più emozionato per questo esame di Maturità che per una gara di F1”. Così stamattina la professoressa Alessandra Regina, coordinatrice di classe della Quinta G dell'istituto tecnico-economico Salvemini di Casalecchio ha spiegato ai cronisti i comprensibili motivi per i quali alle 8, puntuale con l'inizio della prova di italiano, per Kimi Antonelli, pilota della Mercedes originario di Sasso Marconi, è stata creata una 'pista' riservata che lo ha fatto approdare in aula con i suoi compagni senza sfilare davanti alle telecamere schierate davanti all'ingresso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it