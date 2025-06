La maturità di 10mila studenti bresciani | le tracce della prima prova

inizio di un percorso che segna il futuro di migliaia di giovani italiani. Mercoledì 18 giugno, circa 10mila studenti bresciani hanno affrontato la prima prova degli esami di maturità, condividendo lo stress e l’entusiasmo di un momento unico. La prima prova è uguale per tutti: è il celebre tema di italiano, un banco di prova che mette alla prova non solo le competenze, ma anche la determinazione dei maturandi.

È il gran giorno della prima prova degli esami di maturità: mercoledì 18 giugno sono tornati in classe poco meno di 10mila studenti bresciani, in 145 diverse scuole superiori; sono 524mila invece i maturandi impegnati negli esami in tutta Italia. La prima prova è uguale per tutti: è il celebre. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - La maturità di 10mila studenti bresciani: le tracce della prima prova

In questa notizia si parla di: prova - prima - maturità - 10mila

Maturità 2025, i possibili autori per la prima prova di tipologia A - Il 18 giugno 2025 iniziano gli esami di maturità, con la prova d'italiano per tutti gli indirizzi di studio.

Mancano solo "due notti" prima degli esami… Mercoledì scatta la prima prova Vai su Facebook

La maturità di 10mila studenti bresciani: tutti in classe per la prima prova; Maturità al via oggi con la prima prova. Ma dal prossimo anno l’esame cambia ancora; Maturità 2025: tutte le tracce della prima prova.