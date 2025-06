La maturità 2025 è iniziata | 77mila studenti lombardi stanno vivendo l’ultimo rito collettivo

La maturità 2025 è ufficialmente iniziata, coinvolgendo 77.022 studenti lombardi pronti ad affrontare il loro grande momento. Per molti, questa mattina alle 8.30 la campanella suonerà in modo diverso dal solito, segnando l’ultimo rito collettivo prima di volare verso il futuro. La Lombardia, con i suoi numeri impressionanti, conferma il ruolo chiave nel panorama scolastico italiano. E così, tra emozioni e sfide, si apre un nuovo capitolo della loro vita.

Stamattina alle 8.30 per molti la campanella suonerà in modo diverso dal solito. Per 77.022 studenti lombardi è iniziata la maturità, quella cosa che tecnicamente si chiama “esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione” ma che tutti conoscono semplicemente come l’ultimo ostacolo prima di diventare grandi (si fa per dire). I numeri della Lombardia rispecchiano l’importanza della regione nel panorama scolastico nazionale: 74.049 candidati interni e 2.973 esterni, con 1.654 commissioni nelle scuole statali e 263 nelle paritarie. Una macchina organizzativa impressionante che oggi ha messo in moto migliaia di professori, bidelli, dirigenti scolastici e ovviamente studenti armati di penne, ansia e speranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it