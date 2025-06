La matematica segreta degli squali | ecco perché non possono sfuggire a questa formula

Gli squali, creature maestose e misteriose, celano un segreto matematico che spiega la loro incredibile adattabilità. Dalla piccola specie al grande squalo bianco, tutti seguono una regola antica: la legge dei due terzi. Questa formula non solo svela i misteri della loro anatomia, ma rivela anche come la natura disegni equilibri perfetti tra dimensione e funzione. Una recente ricerca ha dimostrato che, nonostante le...

Gli squali sono tra gli animali più affascinanti e vari del pianeta. Ci sono specie che stanno nel palmo di una mano e altre grandi quanto un autobus. Eppure, dietro questa incredibile varietà, esiste una regola matematica antica che accomuna tutti: la legge dei due terzi. Questa legge non riguarda solo i numeri, ma spiega come funziona il corpo degli animali in relazione alla loro grandezza. Una recente ricerca ha dimostrato che, nonostante le forme e le abitudini diverse, gli squali rispettano tutti questa proporzione con una precisione sorprendente. E no, non è una cosa di poco conto. Tutti gli esseri viventi, infatti, devono affrontare una sfida comune: distribuire efficacemente ossigeno, calore e nutrienti in tutto il corpo. 🔗 Leggi su Cultweb.it