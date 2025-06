La mappa della droga ad Arezzo | piazze di spaccio e coca delivery

Arezzo, tra piazze di spaccio e Coca delivery, svela un volto nascosto fatto di speranze spezzate e desideri di successo a ogni costo. Chi lotta contro la dipendenza, chi cerca il sollievo momentaneo, tutti sono vittime di un sistema che alimenta questa oscura realt√†. Comprendere questa mappa aiuta a denunciarne le cause profonde e a trovare strade per la rinascita. √ą ora di cambiare rotta e ricostruire speranze solide.

C'√® chi vive di espedienti, ai margini della societ√†, e tutta la sua esistenza ruota attorno all'acquisto di una¬†dose di eroina. E chi invece √® caccia di sostanze come la cocaina¬†per "migliorare" le proprie performance professionali. Sono due facce di un'unica medaglia: quella¬†delle dipendenze. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ¬© Arezzonotizie.it - La mappa della droga ad Arezzo: piazze di spaccio e "coca delivery"

