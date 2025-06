La mano destra di Arteta lascia l’Arsenal per addestrare il Parma

Il mondo del calcio italiano si prepara a un cambiamento epocale: la mano destra di Mikel Arteta, il talentuoso Carlos Cuesta, sta per lasciare l’Arsenal per intraprendere una nuova avventura con il Parma. Un passaggio che segna non solo un trasferimento, ma anche una svolta nella sua carriera e nello stile della Serie A. La sua esperienza internazionale si unisce al sogno di tornare protagonista nel nostro campionato.

2025-06-18 12:05:00 Calcio italiano: Mikel Arteta Sta per perdere una delle sue "mani giuste". Non è ancora ufficiale, ma informale: Carlos Cuesta (Palma de Maiorca, 1995) Lasciare l'Arsenal per addestrare Parma. Spagnolo, che alla fine di luglio compirà 30 anni, diventerà l'allenatore più giovane dalla serie A Sarà unificato in un singolo gruppo. Cuesta celebra un obiettivo con Arteta. Instagram "La Gazzetta Dello Sport" lo prende per quello che costa Sarà il sostituto di Cristian Chivu Nuovo Inter Coach. Firmerà fino al 2029 Con uno stipendio ravvicinato a un milione di euro. Non sarà la sua prima esperienza nel "calcio".

