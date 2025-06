La mamma multata perché il figlio di 14 anni usa l' altalena al parco | Troppo grande

Un episodio insolito e sorprendente scuote la tranquilla Rimini: una mamma si ritrova con una multa di 64 euro per aver permesso al suo figlio di 14 anni di usare un’altalena al parco. Ma cosa ha spinto le autorità a intervenire? La motivazione ufficiale del verbale rivela regole sorprendenti e fa riflettere sui limiti dell’età e delle norme nei luoghi pubblici, lasciando tutti sbigottiti. Scopriamone di più.

Quattordici anni sono troppi per usare l'altalena al parco giochi e scatta la multa per la famiglia. È successo davvero a una mamma di Rimini, che si è vista recapitare la sanzione da 64 euro. Questa la motivazione come scritto sul verbale della polizia municipale: il figlio 14enne ha "utilizzato. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La mamma multata perché il figlio di 14 anni usa l'altalena al parco: "Troppo grande"

