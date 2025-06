La mamma di Auriane uccisa dall'ex a La Salle | Anni infernali per lei cercò in tutti i modi di lasciarlo

Un tragico esempio di come l'amore può diventare una gabbia, portando a conseguenze devastanti. La vicenda di Auriane Laisne, uccisa dall'ex a La Salle, scuote profondamente la nostra coscienza. La madre di Auriane ha raccontato i tentativi disperati della figlia di lasciarsi alle spalle una relazione tossica, affrontando ogni ostacolo con coraggio. Continua a leggere per scoprire come si svolge il processo e le implicazioni di questa tragica storia.

È stato aggiornato al 23 luglio il processo nei confronti di Sohaib Teima, il giovane accusato di aver ucciso l'ex fidanzata Auriane Laisne e di aver abbandonato il suo corpo davanti a una chiesa di La Salle ad aprile dello scorso anno. La madre della vittima: "Lei cambiò 5 numeri di telefono pur di lasciarlo e ricominciare ma era una relazione tossica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

