La maglia dell' Al-Hilal ti ricorda qualcosa?

La maglia dell’Al Hilal ti ricorda qualcosa? Dopo quattro stagioni intense e numerosi trofei, tra cui uno scudetto, Simone Inzaghi lascia l’Inter, chiudendo un capitolo importante. Un addio in tono minore, lontano dall’epilogo romantico di José Mourinho al Bernabéu, che ci fa riflettere sul diverso significato di un grande addio nel calcio. Ma cosa riserva il futuro per i protagonisti di questa storia?

Dopo quattro intense stagioni, sei trofei conquistati tra cui uno scudetto, 217 panchine (quarto all-time nella storia del club), Simone Inzaghi non è più l'allenatore dell'Inter. Un addio in tono minore, quasi dimesso, lontano dall'epilogo romanzato di José Mourinho: lì, nella pancia del Bernabéu dopo una finale di Champions vinta, il destino dello Special One era chiaro a tutti, e non aveva fatto altro che amplificare l'emotività di un addio che sanciva anche la fine di una delle stagioni più vittoriose dell'epopea nerazzurra. Quella di Simone Inzaghi è una storia che si è chiusa in modo infelice, o quantomeno con una punta di amaro: la corsa scudetto persa sul gong e la pesante sconfitta in finale di Champions hanno agitato le ultime notti interiste di Inzaghi, scosso – c'è chi dice quasi influenzato – anche dalla ricca offerta saudita dell'Al-Hilal.

Perché l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, che stasera debutta al Mondiale contro il Real, gioca con una maglia nerazzurra.

