La magia della danza delle lucciole | lo spettacolo ripreso da Valerio Minato nei boschi del Torinese

attenzione di chi desidera ammirare questo spettacolo incantato. Un momento magico che trasforma i boschi in un vero e proprio palco naturale, dove la luce delle lucciole danza nel buio, regalando emozioni uniche e ricordi indelebili. Non perdere l’occasione di immergerti in questa meraviglia della natura, un’esperienza da vivere e condividere con chi ama la bellezza autentica del mondo che ci circonda.

Uno spettacolo, una vera meraviglia della natura. È la danza delle lucciole, la bioluminescenza. Tra giugno e luglio i maschi cercano la loro compagna volando emettendo una luce intermittente, un segnale di corteggiamento, mentre la femmina, ferma nella vegetazione, si illumina per attrarre il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - La magia della danza delle lucciole: lo spettacolo ripreso da Valerio Minato nei boschi del Torinese

In questa notizia si parla di: danza - lucciole - spettacolo - magia

La lucciolata La magia della danza nuziale delle lucciole, che inizia a metà maggio e termina coi primi temporali di giugno, é uno spettacolo da non perdere. Per questo l'amministrazione comunale, in collaborazione con l'Associazione Kata sò, promuove tre p Vai su Facebook

La magia della danza delle lucciole: lo spettacolo ripreso da Valerio Minato nei boschi del Torinese; La magia delle lucciole - Palagianello; Torna la Lusiroeula per osservare le lucciole al Parco delle Cave.

La magia della danza delle lucciole: lo spettacolo ripreso da Valerio Minato nei boschi del Torinese - Valerio Minato, il fotografo torinese apprezzato dai torinesi e non solo per i suoi scatti "astronomici", per le sue foto al Monviso e ai luoghi iconici di Torino, ha immortalato la "danza delle ... Secondo torinotoday.it

Torino, la danza delle lucciole nel Parco della Mandria. Il timelapse magico del fotografo Valerio Minato - ( redazione online) A Torino, nel Parco della Mandria, a poco più di mezz'ora da Piazza Castello, ci sono le lucciole, e anche parecchie a giudicare dal video in timelapse realizzato a inizio giugno d ... Lo riporta msn.com