' La lingua del mare' | il progetto della Crusca dedicato al lessico marinaresco

Scopri "La lingua del Mare", il progetto innovativo della Crusca dedicato al ricco patrimonio lessicale marinaresco. Un'iniziativa che mira a rendere accessibili e condivisibili i tesori linguistici legati al mondo nautico, attraverso una rete di dizionari storici e moderni. In un’epoca in cui la cultura marinaresca rischia di perdere il suo splendore, questa iniziativa promette di preservare e valorizzare il nostro patrimonio linguistico marittimo.

Firenze, 18 giugno 2025 - Rendere fruibile la ricchezza del lessico marinaresco attraverso la messa in rete di dizionari dedicati, a partire da quelli del Novecento. Con questo obiettivo Accademia della Crusca e Lega Navale italiana insieme hanno partorito il progetto 'La lingua del Mare'. Il presidente dell'Accademia, Paolo D'Achille, a Firenze ha aperto la quarta tornata accademica dedicata proprio a questa, progettata e diretta dalla professoressa Annalisa Nesi. Da oggi, è consultabile il sito www.linguadelmare.it con il primo dizionario acquisito e reso percorribile con diverse modalità di ricerca: si tratta del Dizionario di marina medievale e moderno, pubblicato dall'Accademia d'Italia nel 1937. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 'La lingua del mare': il progetto della Crusca dedicato al lessico marinaresco

