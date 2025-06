La linea Rossa del tram Rush finale in via Lame ultimi 230 metri in centro

La linea Rossa del tram sta per diventare realtà: gli ultimi 230 metri di lavori in via Lame segnano un passo decisivo verso il centro storico di Bologna. Con la fine dei cantieri prevista entro giugno 2026, si avvicina un nuovo capitolo di mobilità sostenibile, pronto a rivoluzionare la viabilità e i percorsi dei bus. Ecco come questa grande trasformazione cambierà il volto della città.

La linea Rossa del tram vede (quasi) la luce. Gli ultimi 230 metri del cantiere in via Lame, nel tratto che va da via Marconi fino all’angolo con via Riva di Reno, segnano la fine dei lavori in centro storico che porterà modifiche alla viabilità e alla sosta e, dal 3 luglio, ai percorsi dei bus. Non si transige sui tempi, vista la spada di Damocle dei fondi del Pnrr: a giugno 2026 i cantieri del tram devono terminare. L’assessore alla Nuova Mobilità, Michele Campaniello, è ottimista: "Siamo in linea con il cronoprogramma" e anzi in alcuni casi "finiremo alcune lavorazioni in anticipo". Cantieri regolari anche per la linea Verde del tram, anche se – ammette Campaniello – "è una lotta contro il tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La linea Rossa del tram . Rush finale in via Lame, ultimi 230 metri in centro

#Cronaca Si tratta degli ultimi 230 metri per la linea rossa in centro storico. Il sindaco va giù duro: “Se non concludiamo nei tempi, saremo costretti a restituire 900 milioni di euro del Pnrr: significa chiudere il Comune, tutti gli asili nido e il sistema di welfare” Vai su Facebook

