La lezione-concerto di Bietti su ’Pagliacci’ di Leoncavallo

un’occasione unica per immergersi nei sentimenti più profondi e complessi di questa straordinaria opera, guidati dalla brillante lezione-concerto di Bietti, che svelerà tutti i segreti di questa drammatica tragedia musicale. Sarà un viaggio emozionante tra passione, tradimento e vendetta, capace di catturare il cuore di ogni ascoltatore e appassionato di musica. Non mancate, perché questa esperienza vi lascerà senza fiato.

Passione, tradimento, vendetta. In ’Pagliacci’ di Ruggero Leoncavallo si condensano tutte le emozioni più intense di un amore contrastato e ferito. Non a caso, proprio quest’opera (che debuttò nell’ultimo decennio dell’Ottocento) è considerata fra i capisaldi del periodo verista, e di solito viene rappresentata in dittico con ’Cavalleria rusticana’ di Pietro Mascagni, che pure racconta tradimento, conflitti interiori, dolore. E morte. Sarà dedicata proprio a ’Pagliacci’ di Leoncavallo la lezione-concerto che il notissimo musicologo e divulgatore Giovanni Bietti, fra i conduttori delle ’Lezioni di musica’ su Radio3 Rai, terrà domani sera alle 21 nel giardino della Casa Museo Pavarotti a Santa Maria Mugnano (a ingresso gratuito, ma in questo caso con prenotazione obbligatoria) nell’ambito della rassegna ’Misica Maestro!’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it