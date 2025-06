La lettera di Tajani all' Ue sulla pelle | L' esclusione dall' EUDR è una questione esistenziale

La recente normativa europea contro la deforestazione, nota come EUDR, sta sollevando forti preoccupazioni tra i settori produttivi più cruciali del continente. In particolare, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha scritto una lettera al presidente von der Leyen e al commissario Šef?ovi?, evidenziando come l’esclusione dalla regolamentazione possa compromettere l'intero settore della concia. È fondamentale trovare un equilibrio che tuteli l’ambiente senza mettere a rischio le eccellenze manifatturiere europee, perché...

La normativa europea contro la deforestazione rischia di mettere in seria difficoltà uno dei settori manifatturieri più importanti d'Europa: quello della concia. È quanto denuncia il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al commissario per il Commercio Maroš Šef?ovi?, chiedendo una revisione del regolamento EUDR prima della sua piena entrata in vigore, prevista per il 2026. Il cuore della questione sta nell'inclusione della pelle bovina tra i prodotti soggetti agli obblighi del nuovo regolamento. Secondo Tajani, si tratta di un errore di valutazione: la pelle, infatti, è un sottoprodotto dell'industria alimentare e non una causa diretta della deforestazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La lettera di Tajani all'Ue sulla pelle: "L'esclusione dall'EUDR è una questione esistenziale"

