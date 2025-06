La leggenda del Liverpool che ha lasciato l’Arabia Saudita due stagioni dopo essere arrivata da Anfield – Rapporto

Una vera e propria parabola di successo e scelte ardite: Roberto Firmino, ex stella del Liverpool, ha lasciato l’Arabia Saudita dopo appena due stagioni per approdare all’Al-Sadd del Qatar. Una decisione che segna un nuovo capitolo nella sua carriera, dimostrando come il calcio internazionale possa sorprendere anche i più esperti appassionati. Scopriamo insieme i dettagli di questa incredibile evoluzione.

2025-06-17 16:54:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’ex attaccante del Liverpool Roberto Firmino sta per lasciare al-Ahli la squadra dell’Arabia Saudita per il Club del Qatar al-Sadd, secondo un rapporto. Al-Ahli non ha registrato Firmino, che si è unito a loro nel luglio 2023 dopo la fine del suo accordo Reds, per la seconda metà dell’ultima stagione saudita Pro League. Il 33enne è sotto contratto fino al 2026 ma si unirà alla Qatar Stars League con un accordo di due anni, hanno detto fonti di al-Riyadh. Scommezioni gratuite della Coppa del Mondo del Club FIFA – migliori siti di scommesse nel Regno Unito, suggerimenti e offerte di scommesse. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

