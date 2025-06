la laguna come disneyland le nozze di bezos agitano venezia

ma sono preoccupati per l’impatto che questa unione potrebbe avere sulla città, tra turisti e ambiente. Venezia, tra magia e realtà, si trova al centro di un duello tra sogno e sostenibilità. La domanda è: come conciliare il desiderio di celebrazione con la tutela del suo fragile patrimonio? La storia si sta scrivendo proprio ora, e il mondo osserva attentamente quale sarà il capitolo finale di questa vicenda.

Venezia, 17 giugno 20205 – Ci sono quelli che vogliono sposarsi e quelli per cui questo matrimonio non s’ha da fare, ma questa volta la storia si svolge a Venezia. I promessi sposi sono Jeff Bezos, proprietario di Amazon e terza persona più ricca del mondo, e la giornalista Lauren Sanchez. Chi si oppone, collettivi e associazioni riunite nel Comitato “No Space for Bezos ”. Costoro non contestano, beninteso, il fatto che Bezos si màriti e nemmeno che lo faccia a Venezia ma, citiamo, “l’arroganza con cui questo tecno feudatario tratta la nostra città”. epa09569421 US billionaire Jeff Bezos (L) and US news anchor Lauren Sanchez (R) arrive for the 2021 LACMA Art + Film Gala at the Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles, California, USA, 06 November 2021. 🔗 Leggi su Quotidiano.net