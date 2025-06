La Juventus lo riporta in Serie A: affare da 25 milioni di euro che potrebbe riaccendere la passione dei tifosi torinesi. Con questa mossa, i bianconeri rafforzano il loro progetto e si preparano a una stagione ricca di sfide. Cifre e dettagli del trasferimento rivelano un investimento significativo, simbolo della voglia di tornare ai vertici del calcio italiano. Tanto lavoro da fare, ma questa operazione potrebbe essere il primo passo verso nuovi traguardi.

Cifre e dettagli del trasferimento che può riguardare i torinesi, ritorno di fiamma per una vecchia conoscenza del calcio italiano Tanto lavoro da fare, come prevedibile, in questa fase, per la Juventus e non solamente per la preparazione dei primi impegni al Mondiale per Club. Al di qua dell'oceano, i bianconeri lavorano molto soprattutto fuori dal campo, per la costruzione della squadra che verrà . La Juventus lo riporta in Serie A: affare da 25 milioni – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Il nuovo direttore generale Damien Comolli ha diversi dossier sulla propria scrivania, tra giocatori da provare a confermare, cessioni per finanziare il mercato, acquisti in vari reparti.