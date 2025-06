La Juventus a Washington alloggia al Watergate Hotel e attende i 40 milioni dell’Adidas Corsera

La Juventus vola a Washington, soggiornando nel prestigioso Watergate Hotel, mentre si prepara ad affrontare il Mondiale per club. Con l’attesa di 40 milioni di euro dall’Adidas, i bianconeri si concentrano sulla sfida contro l’Al-Ain, in un percorso ricco di sfide e aspettative. La loro avventura internazionale si intreccia con notizie di mercato e curiosità che appassionano i tifosi italiani. Scopriamo insieme il cammino di una delle squadre più iconiche d’Europa.

Comincia il Mondiale per club anche per la Juventus. La notte scorsa ha esordito l’Inter che non è andata oltre l’1-1 contro i messicani del Monterrey (i nerazzurri hanno subito gol dall’intramontabile Sergio Ramos). La Juventus (stanotte alle 3 ore italiane) esordirà contro i sauditi dell’Al-Ain. Ne scrive il Corriere della Sera con Paolo Tomaselli. Il Corsera ricorda che la Juventus alloggia al Watergate Hotel l’albergo dove erano piazzate le spie che diedero vita a uno dei più clamorosi scandali politici della storia (non solo degli Stati Uniti) con la caduta di Nixon. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Juventus a Washington alloggia al Watergate Hotel e attende i 40 milioni dell’Adidas (Corsera)

