La Juve Stabia sceglie un ex Napoli per la panchina | arriva l' annuncio ufficiale

La Juve Stabia sceglie un ex Napoli per rilanciare il suo progetto: arriva l'annuncio ufficiale. Il club gialloblù ha deciso di affidare la panchina a Ignazio Abate, ex centrocampista di Napoli, Milan e della Nazionale, con alle spalle un’esperienza alla Ternana in Serie C. Il giovane tecnico di origini sannite ha già dimostrato entusiasmo e competenza, pronto a guidare le Vespe verso nuovi traguardi e a rinvigorire il ciclo vincente.

La Juve Stabia ufficializza il nome del successore di Guido Pagliuca. Il club gialloblù ha scelto come nuovo allenatore Ignazio Abate, ex centrocampista di Napoli, Milan e della Nazionale, reduce dall'esperienza alla guida della Ternana in Serie C. Il giovane tecnico di origini sannite ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - La Juve Stabia sceglie un ex Napoli per la panchina: arriva l'annuncio ufficiale

In questa notizia si parla di: juve - stabia - napoli - sceglie

Juve Stabia-Sampdoria: formazioni e live match, tutti gli aggiornamenti sulla sfida salvezza - Sale la tensione per Juve Stabia-Sampdoria, match cruciale dell'ultima giornata di Serie B. Per la Sampdoria, una vittoria è fondamentale per avvicinarsi ai playout e sperare di evitare la retrocessione in Serie C.

In attesa del comunicato ufficiale della società, il Direttore Lovisa e la Juve Stabia avrebbero raggiunto l'accordo, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio! Un matrimonio che durerà altri 3 anni e continuerà il ciclo costruito da 2 anni a oggi.. Sulla panc Vai su Facebook

La Juve Stabia sceglie un ex Napoli per la panchina: arriva l'annuncio ufficiale; Juve Stabia, iscrizione ok. Pagliuca verso l’addio, Lovisa resta e sceglie il nuovo allenatore; Shpendi rompe il lungo digiuno, ma non basta: il Cesena si arrende alla Juve Stabia anche in casa.

Juve Stabia-Crotone, probabili formazioni: Pagliuca sceglie tra la festa - Non sarà la festa ufficiale, quella è rinviata al 27 aprile, quando al Menti, dopo la gara con il Picerno, arriverà la coppa per la promozione della Juve Stabia in serie B, ma la sfida col ... Scrive ilmattino.it

UFFICIALE - Juve Stabia, rinnovo fino al 2028 per il d.s. Matteo Lovisa - Juve Stabia 1907 comunica il prolungamento del contratto con il direttore sportivo, Matteo Lovisa, fino al 30 giugno 2028. Segnala msn.com