La Juve Stabia riparte da Ignazio Abate | ha firmato un biennale

La Juve Stabia riparte con entusiasmo, affidandosi all’esperienza e alla passione di Ignazio Abate. Dopo una carriera da protagonista sui campi di calcio e un percorso promettente come allenatore delle giovanili del Milan, Abate si prepara a scrivere un nuovo capitolo sulla panchina stabiese, firmando un contratto biennale fino al 2027. La società campana ha scelto di puntare sulla sua determinazione e competenza per rilanciare il club...

Dopo l'esperienza eccellente di Guido Pagliuca, è un campano a raccogliere la sua eredità: il nuovo allenatore della Juve Stabia è Ignazio Abate. L'ex giocatore di Napoli e Milan ha firmato un contratto fino al 2027. Reduce dall'esperienza di Terni, dove è stato esonerato dopo ad aprile con i rossoverdi al secondo posto, Abate ha allenato con successo le giovanili del Milan. La Juve Stabia non ha cambiato null'altro al di là dell'allenatore, visto che, recentemente, il direttore Lovisa, ha firmato un rinnovo contrattuale fino al 2028. Insieme ad Abate, approdano in gialloblù il vice allenatore Cesare Beggi, il collaboratore Davide Farina, il preparatore atletico Alessandro Micheli, e l'analista Dario Cucinotta.

