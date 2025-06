La Juve alla Casa Bianca | Tudor e i bianconeri ospiti di Trump nello Studio Ovale Le foto

Immaginate una scena unica: la Juventus alla Casa Bianca, con Tudor e i bianconeri ospiti di Trump nello Studio Ovale. Un momento storico, immortalato in foto, che unisce il mondo del calcio e della politica. La delegazione juventina ha regalato al presidente americano una maglia speciale con il numero 47, simbolo di un incontro straordinario tra passione sportiva e potere. Un'occasione imperdibile per rafforzare legami e condividere valori universali.

Una rappresentanza bianconera in visita dal presidente degli Stati Uniti, a cui hanno regalato una maglia bianconera con il numero 47. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Juve alla Casa Bianca: Tudor e i bianconeri ospiti di Trump nello Studio Ovale. Le foto

In questa notizia si parla di: juve - casa - bianca - tudor

Sampdoria, contestazione sotto casa di Niang dopo l'errore con la Juve Stabia che ha condannato alla Serie C - La contestazione dei tifosi della Sampdoria si intensifica dopo l'errore di Niang nella partita contro la Juve Stabia, che ha segnato la retrocessione in Serie C.

TORINO (ITALPRESS) – “La Juventus ha sempre la stessa ambizione di vincere ed è quello che vogliamo provare a fare, sempre mantenendo la nostra umiltà”. Così il tecnico bianconero Igor Tudor all’arrivo negli Stati Uniti per il Mondiale per club. L’allenator Vai su Facebook

Juventus News Live Vai su X

La Juve alla Casa Bianca: Tudor e i bianconeri ospiti di Trump nello Studio Ovale. Le foto; Washington, la Juventus è stata ricevuta da Donald Trump nello Studio Ovale; La Juventus ricevuta da Trump alla Casa Bianca.

Juve allo Studio Ovale, ma Trump parla di Iran: “E’ tutto surreale” - I bianconeri, pronti a scendere in campo per il Mondiale per Club, incontrano il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca ... calciomercato.it scrive

Mondiale per Club, Trump riceve la Juventus: l'incontro insolito nello Studio Ovale - Una situazione decisamente insolita quella vissuta dalla Juventus che, nel pomeriggio, è stata ospite alla Casa Bianca. Come scrive lalaziosiamonoi.it