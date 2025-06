La guerra tra Israele e Iran La strada per l’inferno atomico è lastricata di dichiarazioni unilaterali

In un clima di tensione crescente, la rivalità tra Israele e Iran si fa sempre più pericolosa, rischiando di condurre il mondo sull’orlo di un baratro nucleare. Le dichiarazioni unilaterali alimentano la paura di un conflitto devastante, mentre gli attori coinvolti sembrano camminare su una strada senza ritorno. È il momento di comprendere le vere implicazioni di questa escalation e di agire prima che sia troppo tardi, perché il prezzo da pagare potrebbe essere l’intera umanità.

L'operazione voluta dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo il Sipri di Stoccolma, accelererà una tendenza già esistente L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La guerra tra Israele e Iran. La strada per l’inferno (atomico) è lastricata di dichiarazioni unilaterali

In questa notizia si parla di: guerra - israele - iran - strada

Israele, parenti ostaggi a Trump: “Netanyahu mente, ferma la guerra” - Il conflitto in Israele riemerge con urgenza, mentre i familiari di ostaggi si rivolgono a Trump, accusando Netanyahu di menzogne.

Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Quanto può resistere l’Iran e che cosa rischia Israele Il premier Netanyahu: «Siamo sulla buona strada». E prova a coinvolgere Trump nella guerra. Il presidente Herzog: «Il popolo deve ribellarsi agli ayatollah e cambiare reg Vai su Facebook

#G7Kananaskis2025 #G7 La guerra tra #Israele e #Iran nel discorso che terrà la premier #Meloni che chiede di percorrere la strada della de escalation. Nel suo intervento anche la lotta all’immigrazione irregolare. L’inviata Federica Ionta #GR1 Vai su X

Trump valuta se affiancare Israele: L'Iran si arrenda. Attacchi incrociati nella notte; Israele e Iran: il rischio di escalation nucleare e la difficile strada della diplomazia; Israele - Iran, le news del 16 giugno. Netanyahu: “Uccidere Khamenei porrebbe fine al conflitto”.

Guerra Iran-Israele, sta crollando lo scudo contro i missili balistici dell'Iran? I timori per le scorte (scarse) di intercettori dei sistemi Arrow - Israele sta senza dubbio infliggendo un duro colpo all'Iran e, secondo quanto dichiarato in pompa magna dal premier Benyamin Netanyahu in visita alla base aerea di Tel Nof, sta «dominando ... Si legge su ilmattino.it

Missili tra Israele e Iran. Trump valuta attacco. Khamenei: La battaglia ha inizio. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Missili tra Israele e Iran. tg24.sky.it scrive