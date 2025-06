La grottesca minaccia mortale rivolta a Khamenei

La minaccia pubblica di assassinio rivolta a Khamenei da parte di Netanyahu rappresenta un fenomeno senza precedenti nella politica internazionale contemporanea. Solo poche volte si era assistito a un simile modo di esprimersi, forse per ragioni di prudenza o di decoro diplomatico. Ora, con questa audace dichiarazione, si apre un capitolo nuovo: un gioco di potere che potrebbe avere conseguenze imprevedibili per la stabilitĂ globale.

Direi che mirare all’assassinio di un capo di stato nemico, e rivendicarlo pubblicamente, come ha fatto Netanyahu con l’ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema della Repubblica Islamica d’Iran, sia un altro sviluppo originale delle abitudini contemporanee. Finora non si faceva, se non m’inganno, forse per una ragione di convenienza, o perchĂ© sembrava maleducato. E arrischiato, anche: se minaccio di uccidere il capo dei nemici, autorizzo i nemici a cercare di uccidermi. Infatti, un missile israeliano ha colpito nei paraggi della residenza ufficiale di Khamenei, e uno iraniano in quelli della dimora di Netanyahu, che si è riparato nel rifugio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La grottesca minaccia mortale rivolta a Khamenei

In questa notizia si parla di: khamenei - grottesca - minaccia - mortale

Khamenei agli Usa: 'Le minacce non funzionano con l'Iran' - "Gli Stati Uniti dovrebbero sapere che il linguaggio della minaccia non funziona con l'Iran". Lo riporta msn.com

Khamenei: le minacce di Trump contro l'Iran non portano a niente - Khamenei: le minacce di Trump contro l'Iran non portano a niente Paola Egonu, eletta pallavolista numero 1 al mondo - Come scrive msn.com