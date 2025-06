La grande attesa è finita Tremila studenti sui banchi per il via alla maturità

Dopo lunghi mesi di attesa, finalmente è arrivato il grande giorno: la Maturità 2024 apre le sue porte, con migliaia di studenti pronti a sfidarsi tra esami e emozioni. Oggi si inizia con la prova di Italiano, un primo passo importante verso il traguardo finale. La strada verso il diploma è appena iniziata, e le prossime settimane saranno decisive per i giovani protagonisti di questa avventura educativa.

Iniziano questa mattina, con la prima prova scritta d'Italiano, uguale per tutti gli indirizzi, gli esami di Stato nelle scuole secondarie superiori, la cosiddetta Maturità. Domani sarà la volta della seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. La settimana prossima, poi, si proseguirà con la prova orale. Nella nostra provincia i candidati al diploma sono complessivamente 2.836 (120 in meno rispetto al 2024), la maggior parte dei quali (1.483) è concentrata nei licei, con in testa lo scientifico, seguito dal linguistico, scienze umane, classico, artistico e coreutico; seguono gli istituti tecnici (852), con in testa gli indirizzi tecnologico e poi economico, e quelli professionali (501), che contano numerose "articolazioni".

