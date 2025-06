La Giostra simulata in diretta su Teletruria con il patrocinio de La Nazione

Stasera alle 21:30, preparatevi a vivere un emozionante spettacolo di abilità e coraggio con la simulazione di gara in diretta su Teletruria, patrocinata da La Nazione. I giostratori si sfideranno contro il Buratto in un unico tiro decisivo, regalando un'anteprima emozionante dell’evento clou di giugno ad Arezzo. Non perdete questa occasione unica di immergervi nel cuore della tradizione, scoprendo chi conquisterà il palio. Clicca qui per saperne di più.

Arezzo, 18 giugno 2025 – Dalle 21:30 di oggi ecco la Simulazione di Gara che vede i giostratori misurarsi contro il Buratto con un unico tiro. Secondo l’ordine di carriera estratto, corrono prima le riserve dei quattro quartieri e a seguire i giostratori titolari. Clicca qui per vedere la Giostra simulata in diretta su Teletruria con il patrocinio de La Nazione. Regolamentazione e accessi. Sia per la Prova Generale, sia per la Giostra di sabato 21 giugno, saranno attive le consuete misure di sicurezza e controllo da parte del personale di sicurezza. Per quanto riguarda i residenti del centro storico, in particolare delle aree interessate dai divieti messi in atto in occasione della Prova Generale e della Giostra del Saracino, la disciplina che regola gli accessi all'area della manifestazione, è invariata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Giostra simulata in diretta su Teletruria con il patrocinio de La Nazione

Mercoledì 18 giugno non perderti la Giostra Simulata in diretta su Teletruria! Seguici dalle ore 21:20 sui nostri canali Ch. 16 in Toscana Ch. 88 in Umbria In streaming sul sito teletruria.it Sui nostri social: IG @teletruria_official / FB Teletruria Con il P Vai su Facebook

