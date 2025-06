La frittata si conferma il punto debole di Trump oltre 20 milioni di uova a rischio salmonella Disastro all’orizzonte | cosa succede ai prezzi

una fiammata dei prezzi, creando possibili ripercussioni sui consumatori e sull’intero mercato alimentare. La frittata, simbolo di semplicità e versatilità, si trova al centro di questa tempesta economica, dimostrando ancora una volta come un dettaglio possa influenzare l’intera economia domestica. E così, il rischio di un aumento dei costi si fa concreto, con ripercussioni che vanno ben oltre le uova stesse.

Secondo la nota legge della domanda e dell’offerta, se cresce la domanda, cresce anche il prezzo, così come se diminuisce la domanda, diminuisce anche il prezzo. Ebbene, è ciò che si rischia con il recente richiamo di 20,4 milioni di uova, legato alla salmonella: un consistente aumento dei prezzi. Il che «non è una buona notizia», dice a Newsweek Mike Walden, economista della North Carolina State University. «Una minore offerta di uova farà aumentare i prezzi», del 25% nelle regioni interessate, secondo lui. Il prezzo delle uova, già considerato da molti come un barometro dell’inflazione, è diventato quest’anno un punto di grande polemica politica. 🔗 Leggi su Open.online

