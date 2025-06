La Francia e il Portogallo hanno colpito quattro mentre la Spagna disegna con l’Italia

Il Campionato Europeo Under 21 sta regalando emozioni e sorprese a ogni partita, con gol spettacolari e sfide mozzafiato. Francia e Portogallo sferzano con forza, mentre la Spagna disegna trame vincenti contro l’Italia in un match decisivo. Le tensioni sono alle stelle e il torneo si conferma un palcoscenico di talento e passione. Scopri come si stanno delineando le sorti di questa affascinante competizione. Continua a leggere per vedere...

2025-06-17 23:58:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il campionato europeo Under 21 dell’estate non ha deluso più una volta martedì con goal che volano in tutto il torneo. La Francia e il Portogallo erano sia in azione che in forma di gol, con delusione dei loro avversari. La Spagna ha affrontato l’Italia in un gruppo cruciale A Clash, mentre anche la Slovacchia ha affrontato la Romania. per vedere come si è svolta ogni partita. Francia 4-1 Polonia. Les Bleuets ONT Fait Un Grand Pas Vers La Qualification en Marquant à 3 Reprise en 30 minuti Dans Cette Première Mi-Temps! On Continua Et su Va Chercher Cette Qualif ‘en Quart de l’Euro Expoirs #Frapol #U21euro pic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

