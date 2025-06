La foto del passaporto di Rexal Ford identità falsa del presunto assassino di Villa Pamphilj | sembra autentico

Nel cuore di Villa Pamphilj, una scoperta sorprendente mette in dubbio le certezze: il passaporto di Rexal Ford, apparentemente autentico, solleva più domande che risposte. Il nome, falso, cela forse un piano più complesso dietro l’immagine. Le indagini si intensificano per svelare come un documento apparentemente reale sia finito nelle sue mani. Rimanete con noi per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Villa Pamphilj, in una foto il passaporto di Rexal Ford: il nome è finto, ma il documento sembra autentico. Indagini in corso per stabilire come sia entrato in possesso del documento.

In questa notizia si parla di: passaporto - rexal - ford - villa

Rexal Ford non è il vero nome del killer di Villa Pamphili, giallo sul passaporto del 46enne fermato in Grecia - Il mistero che avvolge il presunto assassino di Villa Pamphili si infittisce: Rexal Ford potrebbe non essere il vero nome del sospettato arrestato in Grecia.

Rexal Ford, il 46enne fermato con l'accusa di omicidio della figlia e occultamento di cadavere della compagna trovate a villa Pamphili a Roma, aveva un passaporto con un nome falso, in realtà è Francis Kaufmann.

Per tre volte Francis Kaufmann, o Rexal Ford come era scritto sul suo passaporto falso, è stato identificato e controllato dalle forze dell'ordine a Roma, nei giorni che hanno preceduto il ritrovamento dei due cadaveri a Villa Pamphili. La prima volta risale al 20

La foto del passaporto di Rexal Ford, identità falsa del presunto assassino di Villa Pamphilj: sembra autentico - Villa Pamphilj, in una foto il passaporto di Rexal Ford: il nome è finto, ma il documento sembra autentico.

Rexal Ford, "Chi l'ha Visto" mostra il passaporto del presunto killer di madre e figlia uccise a Villa Pamphili. La falsa identità di Kaufmann