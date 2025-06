La forza di una donna chi è e cosa nasconde Bersan | l’alleanza

Nelle nuove emozionanti puntate di "La forza di una donna", entra in scena Bersan, l’ex fidanzata di Arif, decisa a tutto pur di riconquistare il suo amore. Con un passato nascosto e alleanze inattese, si svela un intreccio di passioni e tradimenti che metteranno in crisi i protagonisti. Ma cosa nasconde veramente Bersan e come reagiranno gli altri? Scopriamo insieme come questa intricata vicenda si svilupperà fino alla sorprendente conclusione.

Nelle nuove puntate de La forza di una donna arriva Bersan, l’ex fidanzata di Arif. Ebbene la donna non ha buone intenzioni, soprattutto quando scopre che tra l’uomo e Bahar è nato un profondo legame. Bersan è pronta a tutto pur di riconquistare Arif e trova alleanza in Sirin. Il tutto prende inizio quando il barista si mostra sempre più legato a Bahar, mentre cerca di convincere suo padre Yusuf a non cacciare lei e i suoi figli dalla casa nella quale vivono in affitto. Nel frattempo, Arif prova anche un senso di protezione nei confronti di Nisan e Doruk, fingendo di essere il loro padre durante una mensa di beneficienza della scuola. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - La forza di una donna, chi è e cosa nasconde Bersan: l’alleanza

