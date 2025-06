La forza di una donna anticipazioni dal 23 al 27 giugno | Sirin e Hatice ricoverate Enver impedisce a Bahar di vederle

Nella quarta settimana di "La forza di una donna", le emozioni si intensificano: Sirin e Hatice sono ricoverate, mentre Enver ostacola l'incontro tra Bahar e le sue figlie. La protagonista si trova a dover affrontare sfide impreviste, cercando di mantenere la calma per il bene dei figli. Quali sorprese ci riserveranno le puntate dal 23 al 27 giugno? Scopriamolo insieme, perché il destino delle protagoniste sta per essere scritto ancora una volta...

La quarta settimana di programmazione della nuova soap opera turca di Canale 5 La forza di una donna ( Kad?n ) promette nuovi colpi di scena. Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 23 al 27 giugno? Scopriamolo insieme. Kadin – La forza di una donna, trame al 27 giugno. Bahar è costretta a lasciare la casa di Yusuf, e cerca una via d’uscita. La donna si sforza i mantenere un aspetto sereno, per non turbare i suoi figli, ma dentro di sé è distrutta. Nonostante i suoi sforzi, Nisan risente della situazione, aggravata dal fatto che non è ancora stata inserita a scuola. Nel frattempo Hatice trova sua figlia Sirin in fin di vita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it