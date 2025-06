La Fifa accantona i messaggi contro il razzismo Infantino non vuole far arrabbiare Trump Times

Dove sono finiti i messaggi anti-razzismo che avevano acceso i Mondiali in Qatar? Sembrano ormai un ricordo lontano, sostituiti da silenzi e scelte politiche discutibili. La FIFA, un tempo paladina dei diritti umani, sembra aver voltato pagina, lasciando il palco alle pressioni di poteri forti come Trump. Qual è la verità dietro questa svolta? È il momento di chiederci cosa sta realmente accadendo nel mondo del calcio.

Dove sono finiti i messaggi anti-razzisti della Fifa? Ve lo ricordate il commovente discorso inaugurale di Infantino ai Mondiali in Qatar? È cambiato il vento: e la Fifa s’è girata dalla parte di Trump. “Nei suoi precedenti tornei, la Fifa ha condotto campagne antidiscriminazione e solo il mese scorso ha introdotto nuove regole più severe – ricorda il Times – Lo scorso anno, la Fifa ha anche introdotto il gesto delle braccia incrociate per i giocatori per segnalare di essere stati presi di mira da insulti razzisti”. Ma al Mondiale per club è un tema inesistente. Piara Powar, direttrice esecutiva dell’organismo calcistico antidiscriminazione Fare, dice che la Fifa non vuole promuovere questi messaggi per timore che possano indispettire Donald Trump, “ Per noi è abbastanza chiaro che questo non sta accadendo: abbiamo persone presenti al torneo e abbiamo notato l’assenza di messaggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Fifa accantona i messaggi contro il razzismo, Infantino non vuole far arrabbiare Trump (Times)

