La festa medievale nel castello vicino a Monza

Preparati a vivere un tuffo nel passato tra cavalieri, dame e battaglie epiche! La Festa Medievale al Castello di Marne, vicino a Monza, ti aspetta domenica 22 giugno per un'esperienza indimenticabile fra storie di nobili genti e leggende antiche. Attraversa le sue antiche porte e lasciati trasportare in un mondo di evocazioni medievali dove il passato rivive con colori, suoni e sapori autentici. Non mancare all’appuntamento con la storia!

La feste medievale nel castello vicino a Monza. L'appuntamento è per domenica 22 giugno con il Medieval Fest al Castello di Marne - Filago (Bg). Si varcheranno le porte di un maniero che è stato testimone di sanguinose battaglie tra guelfi e ghibellini, distruzioni, saccheggi e rinascite.

A Tavarnuzze la festa medievale "Tavarnuzze a Castello" - Tavarnuzze si trasforma in un affascinante palcoscenico medievale! Il 6 e 7 giugno, la decima edizione di "Tavarnuzze al Castello" riporterà in vita tradizioni e sapori antichi.

CARATE BRIANZA – Si chiama “Echi di pietra” e si propone , attraverso una serie di appuntamenti, di illuminare i riflettori su arte e fede nella Brianza medievale. Il primo appuntamento è stato organizzato per sabato 21 giugno alle 21 alla basilica di Agliate e Vai su Facebook

Costumi, cibo e divertimento: la festa medievale nel castello vicino a Monza; Pasquetta e Liberazione: 12 castelli medievali da visitare in Lombardia; Monza come Berlino. Dal castello fantastico ai ritratti di vita reale. La città dei graffiti.

