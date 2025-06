La Ferrari mi ha contattato | rivelazione clamorosa che scuote il paddock

Un inizio di stagione sorprendente e inquietante per la Ferrari, che dopo 10 Gran Premi si trova a dover affrontare una crisi inattesa. La recente comunicazione del team principal, rivelando un clamoroso ribaltone, ha scosso il paddock e lasciato i tifosi senza parole. Con Lewis Hamilton che, tranne una vittoria in Cina, ha dovuto ingoiare amari bocconi, anche Leclerc fatica a trovare il ritmo. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo di Maranello?

La Ferrari ha contatto il team principal per un clamoroso ribaltone: arriva l’ammissione che spiazza tutti i tifosi Nessuna vittoria dopo 10 Gran Premi, una situazione che iniziando a preoccupare non poco in casa Ferrari. A Maranello si aspettavano un inizio di stagione differente e forse Lewis Hamilton che fin qui a parte la vittoria nella Gara Sprint in Cina ha dovuto ingoiare solo bocconi amari. Un po’ come Leclerc, tre podi e nessuna vittoria, quinto posto nella classifica generale con 104 punti e già una distanza siderale dalla prima posizione. Insomma, la situazione non è certo delle più brillanti ed entrambi i piloti hanno già accennato all’idea di poter pensare alla vettura della prossima stagione, per il Mondiale del 2026. 🔗 Leggi su Sportface.it