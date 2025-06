La felicità dei ragazzi di Pizzaut scelti da Ligabue | Faremo le pizze al concerto del Liga

Il 18 giugno 2025, Monza si prepara a un evento unico: i ragazzi di PizzAut, scelti da Ligabue, cucineranno dal vivo durante il concerto del Liga. Un momento di grande orgoglio e solidariet√†, dove talento, passione e inclusione si incontrano sul palco e nelle cucine. La loro felicit√† √® contagiosa: ‚ÄúCuciner√≤ per il Liga!‚ÄĚ diventa il grido di una comunit√† che dimostra come la forza dell‚Äôautismo possa trasformarsi in una straordinaria occasione di riscatto sociale.

Monza, 18 giugno 2025 – "Cucinerò per il Liga!". Il grido si è levato dalle cucine di Pizzaut. La voce è di Michele, uno dei ragazzi che lavora in una delle pizzerie fondate da Nico Acampora dove i ragazzi che soffrono d'autismo hanno trovato un'occasione di riscatto sociale, ancor prima che un'opportunità di lavoro.  PizzAut a Roma sfama i pellegrini: "Gente straordinaria" Essere stati scelti "rappresenta per noi un onore pazzesco –dice entusiasta Nico Acampora – per i nostri ragazzi Aut certo, ma soprattutto per il messaggio straordinario di inclusione da parte del Liga, che ci ha scelto  per dare un messaggio bellissimo: le persone autistiche possono lavorare e possono farlo anche in contesti straordinari come Campovolo, che vedrà la presenza di circa centomila persone".