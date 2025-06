La Fed lascia invariati i tassi di interesse

La Federal Reserve ha scelto di mantenere i tassi di interesse stabili tra il 4,25% e il 4,50%, segnando un momento di attesa nell’economia americana. «Sebbene le oscillazioni delle esportazioni nette abbiano...», questa decisione riflette una strategia prudente per valutare i prossimi passi in un contesto di volatilità globale, lasciando intravedere come le politiche monetarie potranno evolversi nei mesi a venire.

La Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati in una forchetta fra il 4,25% e il 4,50%. «Sebbene le oscillazioni delle esportazioni nette abbiano.

