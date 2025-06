La famiglia Berlusconi sta per vendere il Monza | chi saranno i nuovi proprietari americani

La famiglia Berlusconi si prepara a lasciare il Monza, con un sorprendete passaggio di testimone ai nuovi proprietari americani. Dopo settimane di trattative, gli ultimi dettagli stanno prendendo forma, segnando un nuovo capitolo per il club brianzolo. Chi sono gli investitori pronti a guidare il Monza nel futuro? Scopriamo insieme cosa riserva questa importante svolta nel mondo del calcio italiano.

Il Monza è vicinissimo al cambio di proprietĂ . In queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli per la cessione della societĂ brianzola da parte della Finivest nelle mani di un gruppo di investitori americani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

AC Monza verso la vendita, due fondi americani in due diligence, valorizzazione €30 mln; Fininvest si focalizza sul "core business" - L'AC Monza si prepara a una possibile svolta: dopo la retrocessione in Serie B, la società è in fase di vendita, con due fondi americani impegnati in due diligence per una valorizzazione stimata di circa 30 milioni di euro.

