La ex Signal Lux di Cornaredo | No a un nuovo supermercato | colata d’asfalto sulle aree verdi

Il nuovo supermercato sull’area dell’ex Signal Lux di Cornaredo sta facendo discutere la comunità e gli esperti del settore. Mentre alcuni vedono un’opportunità di riqualificazione e sviluppo economico, altri lamentano la perdita di spazi verdi e criticano la copertura con asfalto, che potrebbe compromettere l’ambiente e il pregio storico dell’area. Il progetto solleva molte domande: quale sarà il vero impatto sulla città?

Un nuovo supermercato al posto dell’ex Signal Lux di Cornaredo? Fa discutere il progetto presentato in commissione consiliare per la riqualificazione dell’area industriale dove sorgeva una delle aziende fiore all’occhiello dell’area nord ovest, chiusa da decenni e ora in stato di degrado e abbandono. A puntare il dito contro il progetto sono le forze politiche di centrosinistra che siedono tra i banchi dell’opposizione. "Il nuovo supermercato (Tigros) di fatto sarà costruito a metà strada tra altre due ampie superfici di vendita (Bennet e Lidl), con una gittata di asfalto anche su aree verdi per realizzare numerosissimi parcheggi - dichiara Mary Vono, consigliere comunale della lista Sinistra per Cornaredo - con questa scelta la giunta D’Urbano contraddice il suo programma elettorale dove prometteva qualità della vita, con consumo zero del suolo, un approccio olistico per le aree industriali salvaguardando l’ambiente, la promozione di un ambiente commerciale vibrante e inclusivo che supporti le imprese locali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it