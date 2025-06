La dottoranda Federica Volpe premiata dalla società italiana di nutrizione umana.

successo è stato ufficialmente riconosciuto dalla Società Italiana di Nutrizione Umana, che le ha conferito un prestigioso premio. Federica Volpe, giovane ricercatrice con una passione per il progresso, dimostra che la dedizione e l'innovazione possono davvero fare la differenza nel nostro settore, aprendo nuove strade per un futuro più sano e consapevole.

Per Federica Volpe, 26 anni, dottoranda Agrisystem all’Università Cattolica, fare ricerca non è mai stato solo un obiettivo accademico, ma un modo per cambiare le cose. E oggi, grazie a uno studio innovativo nel settore della nutrizione umana, questa vocazione inizia a lasciare il segno: il suo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it