’La dolce vita’ nell’aria Paracadutisti a raccolta

La terza edizione di "La Dolce Vita" a Fano promette emozioni indimenticabili, nonostante il cielo incerto. Con oltre 150 paracadutisti da tutta Europa, tra entusiasmo e sfida, l’evento si prepara a volare alto fino al 22 giugno, portando adrenalina e spettacolo nel cuore della città . Riusciranno le nuvole a fermare l’entusiasmo di questa grande raccolta?

Il cielo sopra Fano ieri era carico di nubi, ma l’entusiasmo a terra era giĂ alle stelle. Ha preso ufficialmente il via – anche se il primo giorno è stato letteralmente ’mangiato’ dal maltempo – la terza edizione de La dolce vita, il grande evento europeo di paracadutismo in corso fino al 22 giugno all’aeroporto Enzo e Walter Omiccioli. In cittĂ sono arrivati circa 150 paracadutisti da tutta Europa: tedeschi, olandesi, slovacchi, ucraini, francesi, inglesi, perfino qualche presenza da Singapore. "Li abbiamo visti arrivare giĂ due giorni fa, con famiglie al seguito, attrezzature, entusiasmo e voglia di prendere quota", racconta Daniele Fraternali, uno degli organizzatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’La dolce vita’ nell’aria. Paracadutisti a raccolta

