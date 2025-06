La digitalizzazione leva per la crescita del made in Italy incontro al Mimit promosso dai Giovani innovatori

un esperto di innovazione, rappresentanti delle istituzioni e imprenditori desiderosi di esplorare le nuove frontiere digitali. Un’occasione imperdibile per condividere idee, ispirare progetti concreti e rafforzare il ruolo del made in Italy nel panorama globale. La crescita passa anche dall’innovazione digitale: ecco perché questi incontri sono fondamentali per il futuro delle nostre imprese e della nostra economia.

Si è svolta con grande successo, nel Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la conferenza organizzata dall’Associazione nazionale giovani innovatori (Angi) dal titolo “Made in Italy: la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitivitĂ delle imprese italiane”. L’evento, realizzato con la collaborazione di Zest Group e Insme (International network for SMEs), ha riunito istituzioni, imprese e stakeholder per un confronto strategico sul ruolo della digitalizzazione e della pubblicitĂ personalizzata come strumenti chiave per il rilancio e la competitivitĂ del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

