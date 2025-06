La differenza tra meteo e clima non è così scontata

La differenza tra meteo e clima non è così ovvia come sembra: mentre il meteo si riferisce alle condizioni atmosferiche in un breve periodo e in un'area limitata, il clima rappresenta la media di queste condizioni su lunghi lassi di tempo e vaste regioni. Comprendere questa distinzione ci aiuta a interpretare meglio i fenomeni naturali e le loro implicazioni. Ora esploriamo un secondo aspetto fondamentale: la scala spaziale dei...

Discutendo della differenza fra tempo e clima, abbiamo detto che il clima descrive la statistica dei fenomeni meteorologici calcolata su un lungo periodo di tempo. Abbiamo anche detto che i fenomeni meteorologici sono caratterizzati da una frequente variabilità temporale. In altre parole, abbiamo messo in evidenza l'impatto della scala temporale sui fenomeni meteo e sul clima. Introduciamo ora un secondo aspetto chiave: la scala spaziale dei fenomeni meteo e del clima. Il meteo è molto sensibile alla posizione spaziale. Luoghi spazialmente molto vicini sperimentano spesso condizioni meteorologiche molto diverse.

