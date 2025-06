La denuncia di due ragazzi | Picchiati e minacciati da una banda di bulli sulla spiaggia del lago Sirio a Chiaverano

Un episodio grave scuote Chiaverano: due giovani fratelli, di 17 e 15 anni, sono stati brutalmente picchiati e minacciati da una banda di bulli sulla spiaggia del Lago Sirio. L'aggressione, avvenuta nel pomeriggio di lunedì 9 giugno 2025, solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei nostri ragazzi. Scopriamo insieme cosa è successo e quali misure sono state adottate dalle autorità per garantire giustizia e tranquillità .

Due fratelli di 17 e 15 anni, residenti a Biella, hanno denunciato ai carabinieri del posto di avere subito un'aggressione sulla spiaggia del lago Sirio, a Chiaverano, da parte di un gruppo di una decina di persone, nel pomeriggio di lunedì 9 giugno 2025. Secondo il loro racconto, il gruppo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - La denuncia di due ragazzi: "Picchiati e minacciati da una banda di bulli sulla spiaggia del lago Sirio a Chiaverano"

In questa notizia si parla di: spiaggia - lago - sirio - chiaverano

Bambino di 10 anni morto nel lago di Bilancino: era in spiaggia con la famiglia. «All'improvviso non lo hanno visto più» - Un dramma sconvolgente scuote la comunità : un bambino di soli 10 anni, mentre si trovava in spiaggia con la famiglia al Lago di Bilancino, è improvvisamente scomparso in acque che sembravano sicure.

La denuncia di due ragazzi: Picchiati e minacciati da una banda di bulli sulla spiaggia del lago Sirio a Chiaverano; Un tuffo nel lago Sirio, ecco l'estate di chi ama fare il bagno in Piemonte; IVREA / CHIAVERANO – Il Lago Sirio è stato dichiarato demaniale.

La denuncia di due ragazzi: "Picchiati e minacciati da una banda di bulli sulla spiaggia del lago Sirio a Chiaverano" - Due fratelli di 17 e 15 anni, residenti a Biella, hanno denunciato ai carabinieri del posto di avere subito un'aggressione sulla spiaggia del lago Sirio, a Chiaverano, da parte di un gruppo di una dec ... Secondo torinotoday.it

"Imbecilli ne abbiamo?", vandalizzata la piattaforma destinata alle barche del lago Sirio a Chiaverano - Oltretutto la piatta non è nata per essere usata come spiaggia, ma come attracco barche. Segnala torinotoday.it