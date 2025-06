La denatalità non sia un alibi per tagliare la scuola D’Aprile Uil Scuola Rua lancia l’allarme dopo le parole di Giorgetti

Sempre più spesso assistiamo a dichiarazioni che, invece di rassicurare, alimentano incertezze sul futuro della scuola. Recenti affermazioni del ministro Giorgetti sulla transizione demografica hanno scatenato timori tra insegnanti e studenti: la denatalità non deve rappresentare un alibi per ridimensionare il sistema scolastico. È ora di far sentire forte la voce di chi crede in un’istruzione di qualità per tutti, senza compromessi o tagli ingiustificati.

Le dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione in Parlamento sulla transizione demografica, hanno acceso un nuovo fronte di preoccupazione nel mondo della scuola. L'articolo “La denatalità non sia un alibi per tagliare la scuola”, D’Aprile (Uil Scuola Rua) lancia l’allarme dopo le parole di Giorgetti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuola - denatalità - alibi - tagliare

Denatalità e futuro della scuola. Marconi: "Per gli asili persi 17 insegnanti, l'accorpamento non è il problema" - Denatalit224 e il futuro della scuola Marconi sono al centro di un dibattito che coinvolge insegnanti, studenti e famiglie.

La denatalità non sia un alibi per tagliare la scuola, D’Aprile (Uil Scuola Rua) lancia l’allarme dopo le parole di Giorgetti.