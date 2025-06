La Danimarca abbandona i frugali e chiede maggiore ambizione nel bilancio europeo

La Danimarca cambia rotta: abbandona la posizione dei frugali e invita l’Europa a puntare più in alto nel bilancio. Durante la sua prossima presidenza del Consiglio dell’UE, Copenaghen non si opporrà ad aumenti significativi e all’emissione di nuovo debito comune, riconoscendo che le sfide geopolitiche, come il conflitto in Ucraina, richiedono un approccio più ambizioso e solidale. La dichiarazione segna un passo deciso verso una maggiore coesione europea.

La Danimarca non ostacolerà eventuali tentativi di aumentare il prossimo bilancio a lungo termine dell'Unione europea né si opporrà all'emissione di nuovo debito comune durante la sua prossima presidenza del Consiglio dell'UE, secondo quanto dichiarato martedì dall'ambasciatore danese presso l'UE, Carsten Grønbech-Jensen. Secondo il diplomatico, le "sfide geopolitiche" – in particolare la guerra in corso in Ucraina – impongono a Copenaghen di non isolarsi accanto ai Paesi tradizionalmente frugali durante i negoziati sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP). Le sue dichiarazioni arrivano dopo l'annuncio della premier danese Mette Frederiksen, che all'inizio del mese ha ufficializzato l'uscita della Danimarca dall'alleanza dei cosiddetti "frugali", che comprende anche Svezia, Austria e Paesi Bassi.

