LA CURIOSITà Full immersion da ex fra Picco e Vespucci per Jon Errasti

immergersi nell’atmosfera vibrante del Picco e di Vespucci, rivivendo emozioni e ricordi che lo legano indissolubilmente a questa terra. Con il cuore ancora pulsante per lo Spezia, ha incontrato amici e tifosi, rafforzando il legame speciale con la città. Errasti si è poi lasciato coinvolgere dal calore e dalla passione della tifoseria, dimostrando come il suo amore per lo Spezia sia vivo più che mai. La sua visita rimarrà impressa nella memoria di tutti gli amanti del calcio spezzino.

"Spezia e lo Spezia sempre nel cuore!". Jon Errasti, indimenticato ex giocatore dello Spezia, in Serie B, dal 2015 al 2017 (42 presenze e due gol), è tornato in riva al Golfo, nella sua 'seconda casa', a salutare gli amici di sempre e rivedere luoghi a lui cari. Immancabile la visita al club 'Franco Cavatorti', presieduto da Lorena Bardi (nella foto), dove il 'guerriero' è stato accolto con abbracci da parte dei tifosi presenti. Errasti si è poi recato al 'Picco', accompagnato dagli amici Francesco Giorgio e Cecilia Forcone ed è rimasto estasiato dal restyling. L'ex aquilotto è, poi, andato al molo Italia e ha visitato la splendida nave Amerigo Vespucci, una perla della marineria italiana che a Spezia è di casa.

