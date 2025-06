La Corte dei conti approva il piano di riequilibrio del Comune Lagalla | In due anni abbiamo risanato l' ente

La Corte dei Conti approva il piano di riequilibrio del Comune Lagalla, segnando un importante traguardo nel risanamento finanziario dell’ente. Dopo due anni di impegno e sacrifici, la sezione di controllo della Corte per la Sicilia ha ufficialmente dato il via libera, portando a casa un risultato che rinnova la fiducia nella gestione pubblica. Questa approvazione rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più stabile e prospero per la comunità locale, confermando che il cambiamento è possibile con determinazione e trasparenza.

La sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune. Il piano era stato presentato due anni fa. La delibera, "udito il contraddittorio", è stata emanata oggi. Una notizia accolta con "grande soddisfazione". 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La Corte dei conti approva il piano di riequilibrio del Comune, Lagalla: "In due anni abbiamo risanato l'ente"

