La Commissione Ue avvia procedura di infrazione contro l' Italia per presunzione di innocenza

La Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia, accusandola di non aver recepito correttamente le norme sulla presunzione di innocenza e i diritti nel processo penale. Una mossa che mette sotto pressione il nostro Paese, evidenziando le sfide di un sistema giudiziario in evoluzione. Ma cosa significa davvero questa iniziativa e quali ripercussioni potrebbe avere? Scopriamolo insieme.

La Commissione Ue avvia una procedura di infrazione sull'Italia inviando una lettera di costituzione in mora, per il mancato recepimento della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Per Bruxelles l'Italia non ha recepito correttamente le disposizioni relative alle limitazioni all'uso di misure di contenzione fisica in pubblico, al diritto al silenzio e a non autoincriminarsi, quando le autorità inquirenti raccolgano informazioni sul luogo dell'infrazione o immediatamente dopo il reato e ogniqualvolta l'indagato rilasci dichiarazioni spontanee. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Commissione Ue avvia procedura di infrazione contro l'Italia per presunzione di innocenza

