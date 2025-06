La colazione con Crosetto serve soprattutto all’opposizione Perché M5S e Avs sbagliano secondo Losacco Pd

La colazione con Crosetto si rivela più di un semplice momento di confronto: diventa un banco di prova politico, soprattutto per l’opposizione. Mentre il senatore Pd Losacco sottolinea l’errore di Movimento 5 Stelle e Avs nel disertare l’appuntamento, la scelta di confrontarsi tra alleati e avversari assume un valore strategico in vista del vertice Nato. In un clima di tensione crescente, ogni decisione conta e potrebbe segnare il futuro politico dell’Italia...

“Non mi spiego perché gli esponenti di Movimento 5 Stelle e Avs abbiano deciso di disertare la colazione con il ministro Guido Crosetto. Però per me è un errore”. Il senatore del Pd Alberto Losacco, componente dell’assemblea parlamentare presso la Nato non usa molti giri di parole perché, assieme ai colleghi Malpezzi e Carè, ha invece accettato di confrontarsi con l’esponente del governo alla vigilia di un appuntamento cruciale: il vertice Nato dell’Aia in programma la prossima settimana. Losacco, il campo largo si divide (anche) sul pranzo con Crosetto. Che succede? Ribadisco che per me non è una posizione molto comprensibile quella assunta da M5S e Avs. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La colazione con Crosetto serve (soprattutto) all’opposizione. Perché M5S e Avs sbagliano secondo Losacco (Pd)

