La cittadina russa che faceva infiltrazioni di botulino e filler senza titoli

Una vicenda inquietante scuote il mondo della bellezza online: una cittadina russa di 42 anni, priva di titoli e specializzazione, praticava interventi di medicina estetica senza alcuna autorizzazione, utilizzando uno studio improvvisato nella sua casa di Ponte San Pietro. Attraverso pubblicitĂ su Instagram e Facebook, attirava pazienti desiderose di migliorare il proprio aspetto, ma dietro a questa apparenza si nascondeva un grave rischio per la salute. La legalitĂ e la sicurezza vengono messe in discussione, aprendo un importante dibattito su regolamentazioni e responsabilitĂ nel settore.

I Nas di Brescia hanno denunciato per esercizio abusivo della professione medica una cittadina russa di 42 anni. In una stanza di casa sua a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo aveva uno studio medico improvvisato in cui operava le pazienti. Che arrivavano a lei tramite la pubblicitĂ su Instagram e Facebook. I carabinieri dicono che praticava senza specializzazione interventi di medicina estetica per correggere, soprattutto, inestetismi del volto. Eseguiva, infatti, infiltrazioni di tossina botulinica e filler di acido ialuronico. Per farlo si avvaleva di farmaci di origine asiatica ed est europea, il cui utilizzo, in Italia, non era stato autorizzato dall’Agenzia Italiana per il Farmaco. 🔗 Leggi su Open.online