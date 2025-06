La Cisl-Fp organizza un incontro congiunto con i responsabili dei comparti

La Segreteria Provinciale Cisl-Fp Caserta dà vita a un importante incontro congiunto con i responsabili dei comparti, un momento di confronto fondamentale per rafforzare il dialogo e migliorare le condizioni di lavoro. Questa occasione serve a condividere obiettivi, ascoltare le esigenze e promuovere nuove strategie per un settore pubblico più efficace e vicino ai cittadini. La collaborazione tra queste strutture è la chiave per costruire un futuro più solido e sostenibile.

La Segreteria Provinciale Cisl-Fp Caserta ha convocato il primo incontro congiunto con i responsabili delle Strutture Aziendali Sindacali (Sas) dei comparti Sanità, Funzioni Locali, Funzioni Centrali, Enti Pubblici non Economici e Terzo Settore. L'appuntamento rappresenta un momento di confronto.

